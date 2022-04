Ateliers pour tous Salagon,musée et jardins Mane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Salagon, musée et jardins, le samedi 14 mai

Créacité / de 21h à 23h Devenez urbaniste au couer de l’exposition “Habiter, Habitats, Habitants” en créant votre cité idéale en fonction d’opportunités et de contraintes piochées. Un jeu familial. Les sesn en pratiques / de 20h à 23h Découvrir Salagon en jouant (maquette, puzzles, jeu de vitrail, objets à toucher, etc)

Entrée libre de 17h à minuit

Pour petits et grands participez à nos ateliers inspirés des expositions et atouts de Salagon ! Salagon,musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane Mane Alpes-de-Haute-Provence

