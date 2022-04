Ateliers pour tous, initiation aux arts plastiques Musée Soulages Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Ateliers pour tous, initiation aux arts plastiques Musée Soulages, 14 mai 2022 20:00, Rodez. Nuit des musées Ateliers pour tous, initiation aux arts plastiques Musée Soulages Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre, les enfants doivent être accompagnés

Au sol de l’atelier une fresque de papier collective sera déployée prête à accueillir vos traces. Pour cela de drôles d’outils vous attendront.

Au sol de l’atelier une fresque de papier collective sera déployée prête à accueillir vos traces. Pour cela de drôles d’outils vous attendront, de longs manches étant venus s’y accrocher. Le geste sera ainsi plus direct et vous amènera vers des créations inattendues…. Un mois après, le 14 juin, cette peinture collective sera partagée et chacun pourra venir récupérer une partie. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ En accès libre, sur réservation

http://www.musee-soulages-rodez.fr https://www.facebook.com/musee.soulages/timeline In free access, without résvertaion Free entrance, children must be accompanied Saturday 14 May, 20:00 En el suelo del taller se desplegará un mural de papel colectivo listo para recibir sus huellas. Para esto te esperan unas herramientas divertidas, unas mangas largas que han llegado a engancharse a ellas. El gesto será así más directo y te llevará hacia creaciones inesperadas….

Un mes después, el 14 de junio, esta pintura colectiva será compartida y cada uno podrá venir a recoger una parte.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Entrada libre, los niños deben ser acompañados Sábado 14 mayo, 20:00 Jardin du Foirail, 12000 Rodez 12000 Rodez Occitanie

