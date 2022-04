Ateliers pour tous, initiation aux arts plastiques Musée Soulages Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Musée Soulages, le samedi 14 mai à 20:00

Au sol de l’atelier une fresque de papier collective sera déployée prête à accueillir vos traces. Pour cela de drôles d’outils vous attendront, de longs manches étant venus s’y accrocher. Le geste sera ainsi plus direct et vous amènera vers des créations inattendues…. Un mois après, le 14 juin, cette peinture collective sera partagée et chacun pourra venir récupérer une partie. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre, les enfants doivent être accompagnés

Au sol de l'atelier une fresque de papier collective sera déployée prête à accueillir vos traces. Pour cela de drôles d'outils vous attendront.

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

