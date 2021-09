Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Ateliers pour petits et grands Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye EUR 5 6 Ce n’est pas un mais deux ateliers qui auront lieu le samedi 18 septembre !

Le premier à 11 h, vous introduira aux célèbres jeux de ficelles inuit “ajaraaq” et vous apprendra à reproduire quelques figures de l’Arctique oriental canadien.

Le deuxième à 15 h, vous emmènera en Arctique canadien pour percer les mystères de l’Innuktitut, la langue des inuit.

http://www.maisondecolette.fr/evenement/

Petits et grands sont les bienvenus dans ces ateliers de découverte des Premières Nations. Musée Colette dernière mise à jour : 2021-08-30 par

