Ateliers pour les tout-petits (18 mois-4 ans) Musée des Beaux-Arts, 17 juin 2023, Brest

Finistère Un moment de création pour les tout-petits et leurs parents ! Atelier accessible aux personnes à mobilité réduite. Samedi 17 juin à 11h15. Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne.

Pour les enfants accompagnés d’un adulte (un seul adulte par enfant)

Durée : 45 min.

Adulte : plein tarif 6€, tarif réduit 4€ / Enfant : gratuit. Réservation obligatoire (jauge limitée), à partir du 1er avril. musee-beaux-arts@brest-metropole.fr +33 2 98 00 87 96 https://evebeaux-arts.brest-metropole.fr/pub.php/

