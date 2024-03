Ateliers pour les aidants familiaux de personnes âgées Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, jeudi 16 mai 2024.

Ateliers pour les aidants familiaux de personnes âgées 5 ateliers gratuits pour les aidants / Activité proposée en parallèle pour vos proches. Nombre de places limité, sur inscription. 16 mai – 13 juin, tous les jeudis Auzeville-Tolosane sur inscription, nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T14:00:00+02:00 – 2024-05-16T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-13T14:00:00+02:00 – 2024-06-13T16:00:00+02:00

Vous voulez mieux comprendre votre proche âgé ? Vous manquez d’outils pour mieux l’accompagner ?Vous souhaitez prendre du recul sur votre relation aidant/aidé ?

5 ATELIERS GRATUITS POUR ÉCHANGER AUTOUR DE CES THÉMATIQUES :

– atelier 1 jeudi 16 mai 14h/16h : apprendre à apprendre le numérique

– atelier 2 jeudi 23 mai 14h/16h : aborder les repas avec mon proche

– atelier 3 jeudi 30 mai 14h/16h : comprendre mon proche

– atelier 4 jeudi 6 juin 14h/16h : prendre soin de soi

– atelier 5 jeudi 13 juin 14h/16h : la fragilité, mon proche est-il concerné ?

Possibilité de venir avec votre proche, nous lui proposerons une activité animée par un professionnel afin que vous puissiez profiter de ce moment pour vous.

Pour vous inscrire, appeler au 06 36 20 88 32 ou envoyer un mail sur l’adresse : kim.iker@i2ml.fr

Auzeville-Tolosane 45 chemin du canal, auzeville-tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie