Marmande Lot-et-Garonne EUR 16 20 Voici le programme des Ateliers pour 8-12 ans pendant les vacances de Février :

– Mardi 15 février : Cube magique en bois.

– Mercredi 16 février : Attrape rêve.

-Jeudi 17 février : Sculpture en papier.

– Mardi 22 février : Porte-clé en macramé.

– Mercredi 23 février : Flextangle.

– Jeudi 24 février : Pompons animaux.

Matériel fourni pour chaque atelier.

Ateliers pour les 8/12 ans pendant les vacances de Février. +33 6 74 57 93 13

