Les enfants de 6 à 12 ans pourront s’initier à différentes techniques de l’art urbain avec les artistes Marko93, Tanc, Mosko et Sébastien Preschoux dont le travail est présenté dans l’exposition de l’Hôtel de Ville « CAPITALE(S), 60 ans d’art urbain à Paris » Ces ateliers, animés par les artistes accompagnés de médiatrices du Musée en Herbe, sont à destination des enfants de 6 à 12 ans et s’organisent de la manière suivante : – 1h d’atelier pratique sur les thématiques de l’art urbain, dans l’espace Paris Rendez-Vous Les enfants sont à déposer et à récupérer au 29 rue de Rivoli, 75004 Paris. Réservation obligatoire via le module d’inscription ci-dessous. Merci de renseigner le nom de l’enfant participant. Tous les ateliers sont détaillés plus bas. Les places étant limitées, merci de prévenir en cas d’annulation. Mercredi 23 novembre, 14h30 : atelier avec MARKO93 Marko93 est un artiste de la lumière ! Interpellé par des lignes lumineuses laissées par les phares de voiture sur une photo prise de nuit, il cherche le procédé́ pour maîtriser ces traits de lumière dans l’espace et se passionne entre autres pour le « light painting ». Dans cet atelier, il initie les enfants à ce procédé́ lumineux et magique ! Mercredi 30 novembre, 14h30 : atelier avec TANC Tanc invite les enfants à composer une peinture abstraite en utilisant des feuilles de papier découpées que les enfants peignent rappelant les couchers de soleil qui l’inspirent. Puis ils imaginent un graffiti et s’amusent à recomposer leur œuvre comme un puzzle. Samedi 3 décembre, 14h30 : atelier avec MOSKO Une initiation à la technique du pochoir avec l’artiste Mosko qui embellit les murs depuis des décennies avec ses animaux variés et colorés ! Samedi 7 janvier, 14h30 : atelier avec SÉBASTIEN PRESCHOUX Un atelier d’initiation au tissage et ses techniques permettant de réaliser des œuvres immersives de fils tendus comme le fait Sébastien Preschoux aussi bien en intérieur que dans l’espace public. Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli 75004 Paris Contact : dicom-expositions@paris.fr

Photo : Invader/ADAGP Capitale(s), 60 ans d'art urbain à Paris

