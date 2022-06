Ateliers pour les 3 – 6 ans : Dis moi dix doigts Lacanau, 22 juin 2022, Lacanau.

Ateliers pour les 3 – 6 ans : Dis moi dix doigts Square Élie Souleyreau Ludo-médiathèque Lacanau

2022-06-22 – 2022-06-22 Square Élie Souleyreau Ludo-médiathèque

Lacanau 33680

Ca y est, on est grands ! A la Ludo-médiathèque on crée, on fabrique…

De 3 à 6 ans, les enfants réinventent les livres, les jeux et la musique à la Ludo-médiathèque.

Pour les 3-6 ans / sur inscription / Ludo-médiathèque de l’Océan

Ca y est, on est grands ! A la Ludo-médiathèque on crée, on fabrique…

De 3 à 6 ans, les enfants réinventent les livres, les jeux et la musique à la Ludo-médiathèque.

Pour les 3-6 ans / sur inscription / Ludo-médiathèque de l’Océan

+33 5 56 03 83 03

Ca y est, on est grands ! A la Ludo-médiathèque on crée, on fabrique…

De 3 à 6 ans, les enfants réinventent les livres, les jeux et la musique à la Ludo-médiathèque.

Pour les 3-6 ans / sur inscription / Ludo-médiathèque de l’Océan

Square Élie Souleyreau Ludo-médiathèque Lacanau

dernière mise à jour : 2022-05-27 par