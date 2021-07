Ateliers pour familles Bourdeilles, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Bourdeilles.

Ateliers pour familles 2021-07-20 13:00:00 – 2021-07-20 18:00:00

Bourdeilles Dordogne Bourdeilles

Atelier Calligraphie (art de l’écriture) – à partir de 8 ans : Découvrez l’histoire de l’écriture et initiez-vous à la calligraphie et l’enluminure.

Atelier Héraldique (création de blason) – à partir de 5 ans : Découvrez les codes de l’héraldique. Faites preuve de créativité dans le choix des couleurs et des figures et créez votre propre blason.

Tarif: 4€.

+33 5 53 03 73 36

© Dan COURTICES

