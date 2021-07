Lauzach Lauzach Lauzach, Morbihan Ateliers poterie vacances d’été Lauzach Lauzach Catégories d’évènement: Lauzach

Ateliers poterie vacances d'été Lauzach, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Lauzach.
2021-07-20 – 2021-07-22

Lauzach Morbihan Lauzach
Découvrir l'argile, manipuler la matière, apprendre différentes techniques de façonnage de l'argile en laissant libre cours à son imagination sur des thèmes variés adaptés aux envies de chacun. Tous âges à partir de 5 ans. 20€ la matinée. 50€ les 3 matinées – 8 places. De 10h à 12h avec Céline de l'atelier Rêve Ta terre.
+33 6 18 39 91 88

