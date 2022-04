Ateliers “Portraits” Musée du Prieuré Jean Laronze, 14 mai 2022 14:30, Charolles.

Et si on se faisait faire le portrait ? Les enfants réaliseront un portrait en s’inspirant des œuvres de l’exposition.

Grâce aux oeuvres variées de l’exposition, les enfants découvriront qu’il y a plusieurs manières de faire un portrait. Avec l’aide d’un animateur, ils réaliseront un portrait avec la technique et les matériaux qu’ils ont envie. Réalisme ou abstraction, à eux de trouver leur style!

Le Musée se situe dans un ancien prieuré clunisien abritant des vestiges du XII au XVIIème siècle, en témoignent les chapiteaux du XIIème et la salle d’Apparat du XVème restaurée en 2003, classés Monuments historiques. Le site accueille une collection de faïences de Charolles (1844 à nos jours), une section peinture de paysages de Jean Laronze ( 1852-1937) et de Paul Louis Nigaud ( 1895-1937), et l’espace René Davoine (1888-1962) consacré aux sculptures de l’artiste.

http://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure http://www.facebook.com/musee.duprieure

Saturday 14 May, 14:30

The Museum is in an old(former) clunisien priory sheltering XII from vestiges of in the XVIIth century, manifest it the capitals(big tops) of the XIIth century and the stateroom of the XVth century restored in 2003, having listed(classified) Historic monuments. The site receives an earthenware collection of Charolles (on 1844 in our days), a section painting(paint) of landscapes of Jean Laronze (1852-1937) and of Paul Louis nincompoop (1895-1937), and the space René Davoine (1888-1962) devoted to the sculptures of the artist.

Gracias a las variadas obras de la exposición, los niños descubrirán que hay varias maneras de hacer un retrato. Con la ayuda de un animador, harán un retrato con la técnica y los materiales que deseen. Realismo o abstracción, a ellos para encontrar su estilo!

Sábado 14 mayo, 14:30

4 rue du Prieuré, 71120 Charolles 71120 Charolles Bourgogne-Franche-Comté