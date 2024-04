Ateliers « Portraits d’oiseaux » Rânes, mercredi 24 avril 2024.

Ateliers « Portraits d’oiseaux » Rânes Orne

Donnez vie au captivant oiseau qu’est le chardonneret, à travers deux ateliers inspirés de l’oeuvre

de Carel Fabritius des collages de papiers colorés et textures variées pour les plus petits, et de la peinture ludique pour les plus grands.

Atelier parents & enfants

Durée 45 min

Mercredi 24 avril

Quai des Arts

6 mois à 3 ans à 10h

3 à 6 ans à 11h

Gratuit, sur inscription

Donnez vie au captivant oiseau qu’est le chardonneret, à travers deux ateliers inspirés de l’oeuvre

de Carel Fabritius des collages de papiers colorés et textures variées pour les plus petits, et de la peinture ludique pour les plus grands.

Atelier parents & enfants

Durée 45 min

Mercredi 24 avril

Quai des Arts

6 mois à 3 ans à 10h

3 à 6 ans à 11h

Gratuit, sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 11:00:00

fin : 2024-04-24

1 rue de la Feuille

Rânes 61200 Orne Normandie billetterie@quaidesarts.fr

L’événement Ateliers « Portraits d’oiseaux » Rânes a été mis à jour le 2024-04-02 par Argentan Intercom