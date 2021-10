Plésidy Plésidy Côtes-d'Armor, Plésidy Ateliers portes ouvertes Plésidy Plésidy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plésidy

Ateliers portes ouvertes Plésidy, 23 octobre 2021, Plésidy. Ateliers portes ouvertes 2021-10-23 11:00:00 – 2021-10-24 19:00:00

Plésidy Côtes d’Armor Plésidy L’association « Graines de Culture » vous invite le temps d’un week-end à pousser la porte des ateliers et découvrir les œuvres de Marie Bahezre, Claire Amossé et de leurs invités Jean Yves Mahé, Marie Laure Loyer, ainsi qu’à La Balade artistique du Dimanche

Le Pass sanitaire est recommandé. claireamosse@orange.fr +33 6 10 52 24 89 L’association « Graines de Culture » vous invite le temps d’un week-end à pousser la porte des ateliers et découvrir les œuvres de Marie Bahezre, Claire Amossé et de leurs invités Jean Yves Mahé, Marie Laure Loyer, ainsi qu’à La Balade artistique du Dimanche

Le Pass sanitaire est recommandé. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plésidy Autres Lieu Plésidy Adresse Ville Plésidy lieuville 48.44825#-3.12216