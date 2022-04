Ateliers Portes Ouvertes des Artistes Lormes, 12 août 2022, Lormes.

Ateliers Portes Ouvertes des Artistes Lormes

2022-08-12 – 2022-08-15

Lormes Nièvre Lormes

Des ateliers d’artistes et des galeries se cachent discrètement derrière les murs en pierre, les jardins et les vieilles portes des maisons de Lormes. Peintres, sculpteurs, photographes, illustrateurs, plasticiens, artisans… nous ouvrent cette année à nouveau, après le succès retentissant des journées des dernières années, leurs lieux de création. Au gré d’une promenade qui vous mènera de l’église jusqu’au cœur de la cité, venez, de 14h à 19h, découvrir toute cette richesse artistique. Plus de 40 artistes vous proposent d’entrer dans leur intimité et de partager avec vous quelques instants de création et d’émotion.

http://www.lesateliersportesouvertesdelormes.blogspot.com/

