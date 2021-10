Ateliers portes ouvertes des artistes de Genève Halle Nord, 6 novembre 2021, Genève.

Ateliers portes ouvertes des artistes de Genève

du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre à Halle Nord

**Rendez-vous incontournable de l’automne, la cinquième édition des ateliers portes ouvertes des artistes de Genève organisée par Halle Nord, se tiendra les 6 et 7 novembre 2021 entre 13h et 19h.** **A cette occasion, plus de 245 artistes et collectifs ouvriront la porte de leur atelier aux amateurs d’art afin de faire découvrir leurs univers, leurs oeuvres et créer le temps d’un week-end un espace d’échanges au coeur même des lieux de création. Cet événement gratuit se déploie environ sur 80 lieux.** Le site internet [ateliersportesouvertes.ch](https://ateliersportesouvertes.ch/) permet au visiteur de découvrir les travaux récents [des artistes](https://ateliersportesouvertes.ch/artistes) et de faire une sélection pour constituer et imprimer le plan de son propre itinéraire. Ce site reste accessible tout au long de l’année et constitue une formidable base de données des artistes actif.ve.s à Genève. Le [plan](https://ateliersportesouvertes.ch/carte) permettant de localiser les ateliers et les artistes est téléchargeable sur notre site. Cette manifestation constitue un moment privilégié et rare à Genève de sensibilisation aux pratiques artistiques contemporaines auprès d’un large public.

Entrée libre

Halle Nord 1 place de l’île 1204 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais



