Ateliers portes ouvertes Beaulieu-lès-Loches, 2 avril 2022, Beaulieu-lès-Loches. Ateliers portes ouvertes Beaulieu-lès-Loches

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, ouvrez les portes de 4 ateliers d’art à Beaulieu-lès-Loches :

– L’Atelier/Boutique rues des Arts, cour des Templiers

– L’Atelier de Tapissier, 35 rue Bourgeoise

– L’Atelier des Rêves, (Sculpture) 4 rue Basse

– L’atelier Terr’Agapée, (Poterie) 22 rue de la Viorne Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, découvrez 4 ateliers d’art de 11h à 19h :

contact.ruesdesarts@gmail.com +33 6 23 20 08 86 http://www.rues-des-arts.fr/

