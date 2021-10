Ateliers Pom*Pompidou autour de l’Exposition “Assemblée Pirate” Cajarc, 28 octobre 2021, Cajarc.

Ateliers Pom*Pompidou autour de l’Exposition “Assemblée Pirate” 2021-10-28 15:00:00 – 2021-10-28 17:00:00

Cajarc Lot

7 EUR 7 sur réservation

enfant (5 – 12 ans), goûter offert

C’est le rendez-vous ludique et créatif des 5–12 ans pendant les vacances de la Toussaint ! Au menu, une visite jeune public de l’exposition Assemblée Pirate suivie d’un atelier.

Cet automne, un atelier cyanotype et vidéo sur le thème du paysage et du point de vue. Dans un premier temps, on collecte des éléments naturels à l’extérieur du centre d’art. Puis, de retour à l’atelier, les enfants réalisent des cyanotypes avec le fruit de leur collecte et grâce à la… lumière ! Pendant que les œuvres prennent le soleil, on ressort réaliser de courtes vidéos sous la forme de « tableaux vivants » en lien avec le paysage.

reservation@magcp.fr +33 5 65 40 78 19

magcp

dernière mise à jour : 2021-10-13 par