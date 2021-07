Paris Place Robert Desnos Paris Ateliers Poésie Jeunesse – Festival Poésie Grange-aux-Belles Place Robert Desnos Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 16h à 20h

gratuit

Le 10 juillet, le quartier de la Grange-aux-Belles se transforme en lieu d’expérimentation et création poétique ATELIERS AUTRICES JEUNESSE (Place Robert Desnos, Paris 10ème) Inscriptions aux ateliers par mail (gratuit) : lespetitspoetes@crl10.net ◊ Suivies de dédicaces des ouvrages des auteurs ◊ 16h, 17h et 18h – « Petits poètes-traducteurs » avec Ioana Castigyanis // Atelier de traduction libre de poèmes en espagnol

Durée : 45 min à 1h

Public : 1 atelier pour les enfants 9-10 ans / 1 atelier pour les enfants 11-12 ans / 1 atelier pour les enfants de 13 – 14 ans 16h et 16h30 – “Mythologie” (6 – 12 ans) – avec Isabelle Pandazopoulos

Durée : 30 min

Age : 6-12 ans

Dans cet atelier, il s’agira d’explorer la figure du héros, d’affronter les monstres, et d’aborder la question du mal, de la violence, de l’amour…. tels des parcours initiatiques qui aident à grandir et à penser 17h00 – « Écrire sur soi” (13-16 ans) – avec Isabelle Pandazopoulos

Durée de l’atelier : 40 min

Âge : 13 à 16 ans

Un atelier pour se mettre en mouvement, écouter l’autre en soi, les autres autour de soi, en écho et dans la singularité de chaque voix. 16h, 17h et 18h – “Poèmes en langue des signes pour tous » avec Pénélope

Durée : 30 min

Âge : 5 à 10 ans

Pour passer un moment agréable et créatif, apprendre en douceur les gestes pour le dire…

A l’issue de chaque atelier de 30 minutes, Pénélope dédicacera « Des mains pour dire je t’aime », « Amour… Rouge », « Colombe blanche » aux éditions des Grandes Personnes. _________________ LE FESTIVAL : ☼ Lectures, performances poétiques et restitution des workshops sur scène ☼ Accueil de poètes, musiciens, slameurs ☼ Ateliers famille avec des auteurs jeunesse “PARTIR EN LIVRE” ☼ Bibliothèque Hors les Murs avec L.I.R.E et la Bibliothèque François Villon (libraires – vente de livres – buvette) ☼ Dédicaces ☼ En présence des poète·sses et auteur·ices : Aurélie Foglia, Séverine Daucourt, Shane Haddad, Pierre Vinclair. Invité·es : les poètes et poétesses Fatima Daas, Christophe Manon, Michel Peteau, Armelle Pioline, Maud Thiria ☼ et les auteur·ices jeunesse : Ioana Castigyanis, Isabelle Pandazopoulos, Pénélope. Programme complet : https://quefaire.paris.fr/119000/festival-de-poesie-a-la-grange-aux-belles _________________ Tous les détails de chaque intervention ici : https://openagenda.com/workshop-festival-poesie-grange-aux-belles-atelier-jeunesse-avec-penelope?lang=fr&fbclid=IwAR00qXOEVHg0HitTyJ76n8YJRHvLVh_fbVPcB88bvvUHvuHDYIy9ONNSKRs ________________ ≈ Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de PARTIR EN LIVRE, et du projet « ICI et AILLEURS », porté par la FRMJC- IDF Un événement CRL10 en partenariat avec : « Le Quatre-Un », collectif de poètes contemporains – La Bibliothèque François Villon – L’association L.I.R.E – Le Lycée Corlbert – Le Collège Grange aux Belles – L’association NGAMBAR’T -L’Association Magab – Les bénévoles et les familles du quartier ainsi que du centre d’animation Et avec avec le soutien de : La Ville de Paris, la Mairie du 10ème, le Centre National du Livre, la CAF de Paris, La Région Ile de France et la DRAC Animations -> Atelier / Cours Place Robert Desnos Place Robert Desnos Paris 75010

2 : Colonel Fabien (132m) 7, 7bis : Louis Blanc (403m)

Contact :Centre Paris Anim' Grange aux Belles 01 42 03 40 78 information-gab@asso-crl10.net http://www.crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10/ 0614091748 lespetitspoetes@crl10.net

