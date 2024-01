Ateliers poésie au Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis, jeudi 1 février 2024.

Ateliers poésie au Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

De février à novembre PÂLIS Ateliers poésie au Domaine du Tournefou. Février, mars, avril, mai, août, septembre et novembre. Pour les jeunes et les adultes, animé par Philippe Brame, auteur-photographe et Sophie Bouts, formatrice en expression théâtrale. 100 € à 170 € le week-end.

Projet de déambulation poétique

Titre Liberté, j’écris ton nom (Paul Eluard)

Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération de Troyes (25 août 1944) les archives de l’Aube invitent à une lecture poétique par l’association Tournefou et son atelier poésie adultes. Cet atelier est ouvert à tous, plusieurs week-end dans l’année, dans le bel écrin du Tournefou. Aucun niveau n’est nécessaire pour faire l’expérience joyeuse de la dimension poétique qui se cache en chacun de nous. Temps d’écriture et de partage sur le thème de la liberté et qui serviront de matière à la représentation du 25 août aux archives de l’Aube.

Contact +33(0)3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com Eur.

4, rue du Tournefou

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est secretariat.tournefou@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-11-30



L’événement Ateliers poésie au Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance