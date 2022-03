Ateliers pliage – Du 28 février au 10 mars Centre Social Beauzelle Catégories d’évènement: Beauzelle

Haute-Garonne

Ateliers pliage – Du 28 février au 10 mars Centre Social, 28 février 2022, Beauzelle. Ateliers pliage – Du 28 février au 10 mars

du lundi 28 février au jeudi 10 mars à Centre Social

**Participez à l’œuvre collective “Tous artistes !”** **Laissez parler les p’tits papiers…Top départ de l’œuvre en origami !** Le centre social et le centre culturel s’associent pour réunir tous les talents beauzellois dans un projet autour de l’origami. Ensemble, petits et grands dans les écoles, crèches, et maison de retraite vous préparent de quoi en prendre plein la vue ! Mais que vont-ils faire de ça ? Pour le savoir, rendez-vous à la bibliothèque pour l’exposition en mai 2022…

Renseignements

Organisé par le CCAS Centre Social 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beauzelle, Haute-Garonne Autres Lieu Centre Social Adresse 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Ville Beauzelle lieuville Centre Social Beauzelle Departement Haute-Garonne

Centre Social Beauzelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzelle/

Ateliers pliage – Du 28 février au 10 mars Centre Social 2022-02-28 was last modified: by Ateliers pliage – Du 28 février au 10 mars Centre Social Centre Social 28 février 2022 Beauzelle Centre Social Beauzelle

Beauzelle Haute-Garonne