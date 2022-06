Ateliers plantes médicinales

Ateliers plantes médicinales, 12 juin 2022, . Ateliers plantes médicinales

2022-06-12 14:00:00 – 2022-06-12 16:00:00 En juin je vous propose 3 ateliers EN EXTERIEUR autour des plantes à Buzy !

1 atelier = 1 plante

Découvrir la plante & la reconnaître

Savoir comment l’utiliser & pourquoi ?

Fabriquer les préparations de base ( macérat huileux, baume, et teinture mère) -Le dimanche 12 juin (14h-16h) sera dédié au PLANTIN

utilisation fraiche, fabrication de macérat huileux, de baume et de teinture mère

A partir de 5 ans. En juin je vous propose 3 ateliers EN EXTERIEUR autour des plantes à Buzy !

1 atelier = 1 plante

Découvrir la plante & la reconnaître

Savoir comment l’utiliser & pourquoi ?

Fabriquer les préparations de base ( macérat huileux, baume, et teinture mère) -Le dimanche 12 juin (14h-16h) sera dédié au PLANTIN

utilisation fraiche, fabrication de macérat huileux, de baume et de teinture mère

A partir de 5 ans. En juin je vous propose 3 ateliers EN EXTERIEUR autour des plantes à Buzy !

1 atelier = 1 plante

Découvrir la plante & la reconnaître

Savoir comment l’utiliser & pourquoi ?

Fabriquer les préparations de base ( macérat huileux, baume, et teinture mère) -Le dimanche 12 juin (14h-16h) sera dédié au PLANTIN

utilisation fraiche, fabrication de macérat huileux, de baume et de teinture mère

A partir de 5 ans. dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville