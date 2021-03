Saintes Le jardin de L'Hostellerie Saintes Ateliers « Plantes à bouche » et « Plantes à bien-être » dans le jardin de L’Hostellerie Le jardin de L’Hostellerie Saintes Catégorie d’évènement: Saintes

Le jardin de L'Hostellerie, 6 juin 2021

le dimanche 6 juin

Deux ateliers sont proposés dimanche 5 juin : **Atelier « Les plantes à bouche »**

De 10h à 11h & de 14h à 15h **Atelier « Les plantes à bien-être »**

De 11h30 à 12h30 & de 15h30 à 16h30

Sur réservation – Places limitées. Accueil du public dans le respect des normes sanitaires.

Découvrez avec Jean-Luc Liénard, horticulteur, les vertus gustatives ou bienfaisantes offertes par le monde végétal. Le jardin de L’Hostellerie Service Ville d’art et d’histoire – L’Hostellerie – Place de l’Echevinage, 17100 Saintes Saintes Saint-Vivien

