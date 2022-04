ATELIERS: PLANTER UNE MINI FORET Pornic, 23 avril 2022, Pornic.

ATELIERS: PLANTER UNE MINI FORET Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic

2022-04-23 – 2022-04-23 Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles

Pornic Loire-Atlantique

Qu’est-ce qu’un forêt-jardin ? et comment en créer une chez soi.

Nous en entendons parler de plus en plus, les forêt-jardins sont des systèmes cultivés très novateurs et qui peuvent s’adapter à tous les terrains, petits ou grands. Inspiré des formes d’agricultures très anciennes, les forêt-jardins permettent de produire de la nourriture avec le moins de maintenance tout en favorisant grandement la biodiversité.

Dans cet atelier, nous aborderons la définition et les caractéristiques d’une forêt-jardin et ensuite venir planter quelques plants dans la forêt-jardin de notre Éco-Domaine.

Atelier proposé par l’Eco Domaine la Fontaine.

dernière mise à jour : 2022-04-19 par