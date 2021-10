Blagnac Aeroscopia Blagnac, Haute-Garonne Ateliers pilotage de drones – Les 17 et 30 octobre Aeroscopia Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

**Horaire : de 15H30 à 17H30** ​ **Durée : en continu – Cible : à partir de 7 ans – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée)** ​ Descriptif : pilotage et découverte de différents type de drones en compagnie du professeur Mysther : courses d’obstacles, pilotage, prise de vue, règlementation, programmation, sauvetage, drone racer, précision… Réussirez-vous votre mission ?! ​ **Dates :** – Dimanche 17 octobre : Drones Mission Initiation pilotage (A400M) – Samedi 30 octobre : Drones Mission prise de vue (Espace Evé.) Animé par les Savants fous Aeroscopia 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

