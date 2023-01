Ateliers philosophie parents-enfants Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’Évènement: île de France

Ateliers philosophie parents-enfants Centre Paris Anim’ Mathis, 17 janvier 2023, Paris. Du mardi 17 janvier 2023 au mardi 24 janvier 2023 :

de 17h00 à 18h30

Pour bien commencer l'année, le centre Mathis vous propose de philosopher en famille avec l'association Ludomonde ! 3 ateliers gratuits pour débattre sur différents thèmes importants de la vie, à partir d'un support culturel à destination des parents et de leurs enfants à partir de 6 ans (présence d'un parent au moins par famille). Les thèmes : 10/01 : Grandir et vieillir

17/01 : Filles et garçons

24/01 : L’homme et l’animal Les ateliers sont encadrés par une animatrice spécialisée au centre Mathis. Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : 01 40 34 50 80 mathis@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreMathis/ https://www.facebook.com/CentreMathis/

