Ateliers philo / Sommes-nous vraiment libre ? Romans-sur-Isère, 9 avril 2022

10:15:00

Romans-sur-Isère Drôme La liberté est-elle possible ? Limiter ses actions est-ce être libre ? Peut-on être libre en société ? La liberté a-t-elle un prix ?



Au-dessus de quoi se place la valeur de la Liberté ?



Animé par Armel Richard de l'École supérieure de la rue.

