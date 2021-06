Ateliers philo parents-enfants Maison Folie Hospice d’Havré, 9 juin 2021-9 juin 2021, Tourcoing.

Ateliers philo parents-enfants

du mercredi 9 juin au mercredi 7 juillet à Maison Folie Hospice d’Havré

Mercredi 9 juin • La liberté : Peut-on faire tout ce qu’on veut ? / A-t-on besoin de grandir pour devenir libre? Mercredi 16 juin • L’humour : Peut-on rire de tout? Mercredi 23 juin • L’imagination : L’imagination est-elle un super pouvoir ? Mercredi 30 juin • Les émotions : Les émotions sont-elles plus fortes que nous ? Mercredi 7 juillet • L’art, le dessin, la beauté : L’art doit-il être “beau” ? / L’art doit-il faire passer un message ? Afin de vous assurer une visite sécurisée et agréable, nous demandons de respecter les mesures suivantes : • Une pièce d’identité valide vous sera demandée lors du contrôle des billets. • Une jauge horaire avec des quotas a été mise en place afin de répartir le nombre de visiteurs tout au long de la journée. Merci de respecter l’horaire choisi lors de la réservation en ligne. • Un sens de visite est prévu dans l’exposition, veuillez-vous y tenir. • A l’intérieur de la maison folie hospice d’Havré, les règles de distanciation sociale s’appliquent. Les visiteurs sont priés de garder une distance de 1,5 m. • Afin de réduire le risque de contamination, le port du masque est obligatoire pour les visiteurs à partir de 12 ans. • Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du site. • Selon la dimension des salles, plus ou moins de personnes seront acceptées en même temps. Un agent de la maison folie peut être amené à vous faire patienter quelques instants avant d’entrer dans une salle. • A l’entrée un contrôle de sécurité sera effectué. Le gardien ne touchera pas aux biens du visiteur. • Nous vous demandons de prendre le moins possible avec vous. Les grands sacs, valises ou cabas seront refusés; seuls les sacs à main et petits sacs à dos seront acceptés, après contrôle. • Les sanitaires et autres endroits sensibles (poignées, portes) seront régulièrement nettoyés.

Tarif atelier:2.65€ par personne

Liberté dessinée François Boucq et ses amis

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T14:30:00 2021-06-09T15:30:00;2021-06-16T14:30:00 2021-06-16T15:30:00;2021-06-23T14:30:00 2021-06-23T15:30:00;2021-06-30T14:30:00 2021-06-30T15:30:00;2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T15:30:00