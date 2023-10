Ateliers philo-art pour les 8-12 ans Bibliothèque Benjamin Rabier Paris, 25 novembre 2023, Paris.

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Réservation sur place ou par téléphone à partir de deux semaines avant la date de l’événement.

Animé par Clémentine Lefranc, chargée de programmation éducation au musée du Louvre et animatrice d’ateliers philosophie et art

Être libre, c’est faire tout ce que l’on veut ? Faut-il toujours

obéir aux lois ? Qu’est-ce qui est juste ? Autant de questions que l’on va se

poser à travers une initiation à la philosophie ludique et créative.

Et pour nous accompagner dans ces découvertes… la littérature !

Du mythe platonicien de l’anneau de Gygès à l’album Yakouba de Thierry Dedieu,

on va voyager à travers ces récits, réfléchir et s’exprimer artistiquement !

Intervenante : Clémentine Lefranc, chargée de programmation

éducation au musée du Louvre et animatrice d’ateliers philosophie et art pour

les enfants. Elle est diplômée de Sciences Po Paris et de l’université de

Nantes qui forme, en partenariat avec l’UNESCO, à la conception d’ateliers de philosophie

adaptés aux enfants.

Le samedi 25 novembre, à 15h « Être libre, c’est faire tout ce que l’on veut ? » pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription.

Le samedi 16 décembre, à 15h « Faut-il toujours obéir aux lois ? » pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription

La participation à un seul des deux ateliers est possible.

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33142093124 bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/ https://fr-fr.facebook.com/biblirabier/

