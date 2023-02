Ateliers : Petits sons pour grandir Louis Lorentzen Lorentzen Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Lorentzen EUR Objectifs de ces ateliers : exploration sonore et musicale, objets et instruments variés, chant et jeux de bouche, gestion du corps et des émotions, motricité fine.

Pour les enfants de 1 à 4 ans (tenant assis) accompagnés d’un adulte.

Horaire communiqué lors de l’inscription.

Tarif : 84€ le cycle de 14 séances pour les adhérants.

Sur inscription au 06 12 34 00 92 (Antoine BERT) ou sur laboiteamusique@sfr.fr

Animé par Antoine BERT de la Boîte à Musique.

