Ateliers Petits sons pour grandir Louis Lorentzen, jeudi 4 juillet 2024.

Ateliers Petits sons pour grandir Louis Lorentzen Bas-Rhin

Objectifs de ces ateliers exploration sonore et musicale, objets et instruments variés, chant et jeux de bouche, gestion du corps et des émotions, motricité fine.

Pour les enfants de 1 à 4 ans (tenant assis) accompagnés d’un adulte.

De 9h à 10h30.

Tarif 7e par séance.

Sur inscription au 06 12 34 00 92 (Antoine BERT) ou sur laboiteamusique@sfr.fr

Animé par Antoine BERT de la Boîte à Musique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 09:00:00

fin : 2024-07-04 10:30:00

Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Ateliers Petits sons pour grandir Louis Lorentzen a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue