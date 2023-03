Ateliers Petits Paysans Blacourt Catégories d’Évènement: Blacourt

Oise

Ateliers Petits Paysans, 12 janvier 2022, Blacourt . Ateliers Petits Paysans 9 Rue de la Boissière Blacourt Oise

2022-01-12 – 2022-01-12 Blacourt

Oise . Atelier Petit Paysan pour les enfants de plus de 4 ans jusqu’à 11 ans, sans les parents. Vos enfants vont découvrir (ou revoir) les animaux de la ferme, apprendre à les soigner, en apprendre plus sur eux et leurs besoins, vivre des expériences au plus près de la nature pour mieux la connaitre et donc savoir comment la respecter. Au programme : visite avec soin et nourrissage des animaux puis activités en lien avec la nature. 10€ par enfant, inscription obligatoire au 06 79 24 14 74 ou via https://www.helloasso.com/associations/ferme-pedagogique-la-petite-bray-tagne/evenements/atelier-petit-paysan +33 6 79 24 14 74 https://www.helloasso.com/associations/ferme-pedagogique-la-petite-bray-tagne/evenements/atelier-petit-paysan Blacourt

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Blacourt, Oise Autres Lieu Blacourt Adresse 9 Rue de la Boissière Blacourt Oise Ville Blacourt Departement Oise Tarif Lieu Ville Blacourt

Blacourt Blacourt Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blacourt /

Ateliers Petits Paysans 2022-01-12 was last modified: by Ateliers Petits Paysans Blacourt 12 janvier 2022 9 Rue de la Boissière Blacourt Oise Blacourt Oise

Blacourt Oise