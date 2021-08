Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Ateliers Peinture / Pour les Ados et les Adultes Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

du dimanche 12 septembre au dimanche 12 décembre à Musée d’histoire naturelle de Lille

Initiez-vous à la peinture naturaliste en profitant des conseils d’un professionnel passionné, Vincent Gavériaux. Vous apprendrez à maîtriser les techniques de la peinture acrylique en partageant sa pratique de l’illustration. Chaque séance est indépendante et sera l’occasion de découvrir une espèce de notre faune locale.

Sur réservation (nombre de places limitées). Inscriptions à la séance.

Initiez-vous à la peinture naturaliste en profitant des conseils d'un professionnel passionné, Vincent Gavériaux. Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T12:30:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:30:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T12:30:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T12:30:00

