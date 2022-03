Ateliers peinture acrylique au couteau Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Initiation peinture acrylique au couteau avec l’atelier La Renardière et l’Office de Tourisme du Châtillonnais.

Accompagné par Joëlle Pulcini vous découvrirez cette technique picturale.

Le matériel est fourni (prévoir un tablier de protection des vêtements).

Tarifs : 30€

Vendredi 15 juillet atelier adulte de 14h30 à 17h

Lundi 25 juillet atelier enfant de 14h30 à 16h

Jeudi 4 août atelier adulte de 14h30 à 17h

Réservations et règlements obligatoires à l'Office de Tourisme du Châtillonnais : 03 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

