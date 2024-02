ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES QUÉSAKO UN HERBIER ? Maison Billaud Fontenay-le-Comte, mardi 9 avril 2024.

Quésako un herbier ? Atelier à destination des 4-6 ans et de leur famille

Atelier à la salle pédagogique de la Maison Billaud.

Flâne dans le jardin de l’Hôtel de Ville , admire ces parterres de fleurs, regarde bien tous ces grands arbres d’essences différentes puis récolte des feuilles et écorces issues de ces végétaux. Ce collectage te permettra de fabriquer ensuite ton herbier, par jeu de dessin et collage.

Atelier payant .

Renseignement et inscription à partir du 6 février sur le site Office de Tourisme Vendée Grand Sud, au 02 51 69 44 99 ou tourisme@vendeegrandsud.fr .

Maison Billaud 4 rue de la Harpe

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

