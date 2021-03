Ateliers pédagogiques – le Mémorial de la Shoah hors les murs Mémorial de la Shoah, 22 mars 2021-22 mars 2021, Paris.

Ateliers pédagogiques – le Mémorial de la Shoah hors les murs

du lundi 22 mars au dimanche 28 mars à Mémorial de la Shoah

**SEMAINE D’ÉDUCATION ET D’ACTIONS**

**CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME**

**LE MÉMORIAL DE LA SHOAH HORS LES MURS**

**22-28 MARS 2021**

Agréé par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Mémorial de la Shoah organise depuis de nombreuses années pour le public scolaire des actions de sensibilisation autour de l’histoire de la Shoah et des autres génocides du XXe siècle.

Réalisées et animées par les équipes du Mémorial, ces offres pédagogiques – destinés aux élèves du primaire comme du secondaires – se prolongent dans le cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.

**AU PROGRAMME POUR LES PLUS JEUNES : CM1, CM2 et 6e**

**Un cycle d’ateliers en deux ou trois séances au mois de mars et début avril.**

Durant la première séance, les élèves retracent le parcours d’une petite fille juive cachée en France pendant la guerre à l’aide de documents d’archives. Ils étudient comment l’antisémitisme d’Etat a conduit à la mise en place de lois d’exclusion, à l’arrestation et à la déportation de milliers de personnes juives.

Avec le deuxième atelier, les élèves sont invités à élargir leur réflexion autour de la question du « rejet de l’autre » à travers l’analyse de documents évoquant l’esclavage au XIXe siècle et la ségrégation aux Etats-Unis au XXe siècle.

Une troisième séance propose de s’interroger sur les préjugés et le rapport à l’altérité en étudiant des extraits de film de fiction comme E.T. de Steven Spielberg (1982) et Edward aux mains d’argent de Tim Burton (1991).

Le 24 mars en partenariat avec l’association « Réseau Môm’artre » se tiendra un atelier pédagogique pour les élèves du premier degré : « Nous et Eux, c’est quoi le racisme »

**AU PROGRAMME POUR LES ÉLÈVES DU SECOND DEGRÉ**

**EN CORSE**

Du 22 au 26 mars – Lycée Polyvalent Clémenceau (Sartène)

Et au Collège Jean Nicoli (Propriano), Collège Jacques de Rocca Serra (Levie), Collège du Taravo (Santa-Maria-Siché).

Différents ateliers tels que :

« Déconstruire les préjugés racistes »

« La justice face aux génocides »

« Nous et eux : c’est quoi en fait le racisme »

« Les préjugés du quotidien et de l’histoire »

« Information, désinformation : usage et bonne pratique des médias »

« La fabrique du complot ».

**EN HAUTE-GARONNE**

**Du 22 au 26 mars – Collège Grand Selve (Grenade).**

Pour la première fois, des ateliers se tiendront au collège Grand Selve de Grenade en Haute-Garonne du 22 au 26 mars 2021. Ils seront réalisés dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental de Haute-Garonne et un projet d’établissement labellisé « Collège sans racisme ni discrimination » (attribuée par la fédération Léon Lagrange).

Des élèves de la 6e à la 3e pourront être sensibilisés à des thématiques en lien avec la désinformation :

« Information, désinformation : usages et bonnes pratiques des médias »

Mais aussi sur les préjugés racistes et antisémites :

« Nous et eux, c’est quoi en fait le racisme ? »

« Les préjugés du quotidien et de l’histoire »

« Les théories du complot et sa fabrique »

**ILE-DE-FRANCE**

Au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, dans le cadre du projet pédagogique « Destins européens », des ateliers pédagogiques « Destins tsiganes » et « Simone Veil : récits d’archives d’un destin d’exception » auront lieu ainsi qu’un atelier « Des Jo de Berlin à nos jours : le sport miroir de nos sociétés ? » pour les élèves de seconde de l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance ; 11 Avenue du Tremblay, 75012 Paris).

Projet inter-établissement autour de témoignages de survivant de deux génocides : Yvette Lévy (Shoah) et Aimable Koubana (Tutsi) à partir de réalisations audiovisuelles menées par des élèves des établissements scolaires Georges Leven (Paris) et l’Assomption-Bondy (Bondy).

Le Mémorial de la Shoah développe une offre pédagogique auprès des établissements scolaires (primaires, collèges, lycées) avec des ateliers suivis d’échanges et de débats

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T18:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T18:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T18:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-03-28T09:00:00 2021-03-28T18:00:00