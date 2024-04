Ateliers pédagogiques Jardin Ti-Pin Vallée-de-Ronsard, samedi 1 juin 2024.

Ateliers pédagogiques Un jardin sauvage avec son verger, son potager permacole, ses beaux arbres. Des allées sont dessinées là où la flore s’exprime librement et accueille une faune variée d’insectes et d’oiseaux. 1 et 2 juin Jardin Ti-Pin Horaires sur place pour les conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Jardin Ti-Pin 7 rue Racan, 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire La partie gazon est laissée en libre évolution pour laisser s’exprimer la flore spontanée, nous avons notamment des orchidées sauvages (Orchis bouc…), nous comptabilisons une trentaine d’espèces herbacées (Achillée millefeuille, pâquerette, Pissenlit, Carotte sauvage, Véronique petit-Chêne, Violette, Lamier-pourpre, Séneçon commun…).

Concernant les espèces faunistiques, nous avons pu observer : Tarin des Aulnes, Pic épeiche, Pic Noir, Pinson des arbres, Pigeon ramier, Mésange bleue, Mésange à longue queue, Mésange charbonnière, Grive musicienne, Troglodyte mignon, Pie bavarde, Buse variable…).

