Les ateliers pédagogiques des Journées de l’histoire de l’Institut du monde arabe proposent aux enseignants une mise au point scientifique sur des sujets d’histoire et de géographie du monde arabe, ainsi que des outils pédagogiques facilitant la mise en œuvre des programmes sur lesquels s’appuient ces ateliers. Le présent programme a été élaboré dans le cadre des 9e Journées de l’Histoire de l’IMA (12-14 mai 2023) : « Paysages, climats et sociétés de l’Antiquité à nos jours ». Atelier 1 : L’eau au Proche-Orient, perspectives historiques et géographiques Mercredi 6 décembre 2023 de 14h à 17h30 Intervenant scientifique : Pierre BLANC, docteur en géopolitique, ingénieur des Ponts, des eaux et des forêts, rédacteur en chef de la revue internationale Confluences Méditerranée

Intervenante pédagogique : Jessica KOHN, professeure agrégée et docteure en histoire, spécialiste de la bande dessinée ___________________________________ Mercredi 13 décembre : Atelier 2/3 – « Le monde arabe et la mer du XIXe siècle à nos jours » INFOS ET RÉSERVATIONS Mercredi 20 décembre : Atelier 3/3 – « Les premiers siècles de l'islam : de la tribu à l'Empire » INFOS ET RÉSERVATIONS

Musée de l'IMAKhalil Nemmaoui,2015. Musée de l'Institut du monde arabe Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Code postal 75005 Lieu L'Institut du Monde Arabe Adresse 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Ville Paris

