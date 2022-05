Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Fontvieille, 6 juillet 2022, Fontvieille. Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Chemin Montauban Château de Montauban Fontvieille

2022-07-06 10:30:00 – 2022-07-06 12:00:00 Chemin Montauban Château de Montauban

Fontvieille Bouches-du-Rhône 4 4 – Les jeux médiévaux (2 Juin, 25 Août) r n- L’art du vitrail (7 Juillet, 22 Septembre) r n- Les animaux fantastiques (23 Juin, 8 Septembre) r n- les énigmes de archéologie (28 Juillet) r n- les dessins prennent vie (21 Juillet) r n- ‘Daudet, raconte moi une histoire’ (11 Août) r r nSur réservation uniquement au Bureau d’Information Touristique de Fontvieille. (pour les enfants de 6 à 12 ans) Au cours de l’été plusieurs ateliers pédagogiques sont organisées au Château de Montauban avec 4 thématiques différentes, entre autre autour du Moyen Âge et 2 nouvelles thématiques autour de l’exposition temporaire Christian Dusandro et d’Alphonse Daudet chateaudemontauban@fontvieille.fr – Les jeux médiévaux (2 Juin, 25 Août) r n- L’art du vitrail (7 Juillet, 22 Septembre) r n- Les animaux fantastiques (23 Juin, 8 Septembre) r n- les énigmes de archéologie (28 Juillet) r n- les dessins prennent vie (21 Juillet) r n- ‘Daudet, raconte moi une histoire’ (11 Août) r r nSur réservation uniquement au Bureau d’Information Touristique de Fontvieille. (pour les enfants de 6 à 12 ans) Chemin Montauban Château de Montauban Fontvieille

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Fontvieille Adresse Chemin Montauban Château de Montauban Ville Fontvieille lieuville Chemin Montauban Château de Montauban Fontvieille Departement Bouches-du-Rhône

Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/

Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Fontvieille 2022-07-06 was last modified: by Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Fontvieille Fontvieille 6 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Fontvieille

Fontvieille Bouches-du-Rhône