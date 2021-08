Audenge Centre de conservation et d'étude archéologique (CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron Audenge, Gironde Ateliers pédagogiques au CCE (Centre de conservation et d’étude archéologique)) de Certes Centre de conservation et d’étude archéologique (CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron Audenge Catégories d’évènement: Audenge

le vendredi 17 septembre à 09:30

Le premier atelier appelé “prospection pédestre” met en situation les enfants de 9 à 12 ans dans un vrai travail d’archéologue. Ils sont chargés de caractériser, inventorier, classer et interpréter des mobiliers anciens authentiques gallo-romains et médiévaux, et des ossements animaux retrouvés sur un terrain (ils reçoivent une carte et une photographie aérienne du terrain avec la répartition des vestiges). Ils sont aussi aidés par des livrets d’accompagnement décrivant les objets complets ; eux n’ont que des fragments et ils doivent donc faire preuve d’esprit d’observation, d’induction et de déduction, de perspicacité, voire d’imagination pour décrire les vestiges, les classer sur une fiche et enfin les comprendre. Le deuxième atelier appelé “enquêtes archéologiques” s’appuie sur des petits documentaires de l’INRAP, d’une durée oscillant entre 3 et 5 minutes. Les enfants vont regarder le documentaire et se mettre à la place de l’archéologue pour décrypter une énigme. Par exemple dans le documentaire sur le silex de Boulazac, les trois questions sont : à quoi servaient les silex, pourquoi sont-ils aussi nombreux et comment taillaient les hommes préhistoriques ? Un QCM détaillé mais simple les aide à noter les points importants du documentaire pour arriver à résoudre “l’énigme”. Ateliers pédagogiques pour CM1 et CM2 Centre de conservation et d’étude archéologique (CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron 47 avenue de Certes 33 980 AUDENGE Audenge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T16:00:00

