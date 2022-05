Ateliers pêche nature Léon Léon Catégories d’évènement: Landes

Léon

Ateliers pêche nature Léon, 4 mai 2022, Léon. Ateliers pêche nature Léon

2022-05-04 14:00:00 – 2022-05-25 17:00:00

Léon Landes Les ateliers Pêche Nature ont pour objectif de :

– Faire découvrir les techniques modernes de pêche

– Développer les connaissances des pêcheurs en herbe

– Stimuler leur curiosité au travers de la pêche et des milieux aquatiques

Ils sont ouverts à 10 jeunes entre 8 et 17 ans, déjà pêcheurs ou débutants, désirant s’initier ou se perfectionner dans différentes techniques. L’ensemble du matériel est ainsi fourni par la Fédération.

L’Atelier Pêche Nature se décompose en 4 mercredi après-midi :

– le 4 mai Pêche au Coup à l’étang de Léon

– le 11 mai Pêche aux Feeder à l’étang du Moïsan de Messanges

– le 18 mai Pêche aux leurres à l’étang de Léon

– le 25 mai Pêche Libre

Tarif : 50€ les 4 séances

Informations 06 85 71 01 18.

Inscriptions en ligne sur https://www.peche-landes.com/produit/atelier-peche-itinerant-a-leon-04-11-18-et-25-mai/ Les ateliers Pêche Nature ont pour objectif de :

– Faire découvrir les techniques modernes de pêche

– Développer les connaissances des pêcheurs en herbe

– Stimuler leur curiosité au travers de la pêche et des milieux aquatiques

Ils sont ouverts à 10 jeunes entre 8 et 17 ans, déjà pêcheurs ou débutants, désirant s’initier ou se perfectionner dans différentes techniques. L’ensemble du matériel est ainsi fourni par la Fédération.

L’Atelier Pêche Nature se décompose en 4 mercredi après-midi :

– le 4 mai Pêche au Coup à l’étang de Léon

– le 11 mai Pêche aux Feeder à l’étang du Moïsan de Messanges

– le 18 mai Pêche aux leurres à l’étang de Léon

– le 25 mai Pêche Libre

Tarif : 50€ les 4 séances

Informations 06 85 71 01 18.

Inscriptions en ligne sur https://www.peche-landes.com/produit/atelier-peche-itinerant-a-leon-04-11-18-et-25-mai/ +33 6 85 71 01 18 Les ateliers Pêche Nature ont pour objectif de :

– Faire découvrir les techniques modernes de pêche

– Développer les connaissances des pêcheurs en herbe

– Stimuler leur curiosité au travers de la pêche et des milieux aquatiques

Ils sont ouverts à 10 jeunes entre 8 et 17 ans, déjà pêcheurs ou débutants, désirant s’initier ou se perfectionner dans différentes techniques. L’ensemble du matériel est ainsi fourni par la Fédération.

L’Atelier Pêche Nature se décompose en 4 mercredi après-midi :

– le 4 mai Pêche au Coup à l’étang de Léon

– le 11 mai Pêche aux Feeder à l’étang du Moïsan de Messanges

– le 18 mai Pêche aux leurres à l’étang de Léon

– le 25 mai Pêche Libre

Tarif : 50€ les 4 séances

Informations 06 85 71 01 18.

Inscriptions en ligne sur https://www.peche-landes.com/produit/atelier-peche-itinerant-a-leon-04-11-18-et-25-mai/ ©CLNT

Léon

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Léon Autres Lieu Léon Adresse Ville Léon lieuville Léon Departement Landes

Léon Léon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leon/

Ateliers pêche nature Léon 2022-05-04 was last modified: by Ateliers pêche nature Léon Léon 4 mai 2022 Landes Léon

Léon Landes