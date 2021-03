Marseille Maison de l'architecture et de la ville PACA Bouches-du-Rhône, Marseille Ateliers « PAYSAGE IMAGE IN AIR » Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du lundi 8 mars au lundi 6 septembre à Maison de l'architecture et de la ville PACA

L’atelier comprend l’observation, l’analyse et la manipulation d’images et aboutit à la création d’un paysage. Il a pour objectif l’appropriation et une meilleure compréhension de notre cadre de vie. « Paysage image in air » est proposé en kit à télécharger : 5 activités différentes sont disponibles gratuitement. **LIENS UTILES**

> Présentation / Dossier pédagogique : à consulter [ici](https://fr.calameo.com/read/006434274257451389514)

. Roman-photo : [https://bit.ly/2M3UQom](https://bit.ly/2M3UQom)

. Cartographie : [https://bit.ly/38Vn2CM](https://bit.ly/38Vn2CM)

. Maquette : [https://bit.ly/39PpJ8c](https://bit.ly/39PpJ8c)

. Hors-champs : [https://bit.ly/39JGe5U](https://bit.ly/39JGe5U)

. Patchwork : [https://bit.ly/3qsLwcy](https://bit.ly/3qsLwcy) Production : Maison de l’architecture et de la ville PACA / 2020

Gratuit

« Paysage image in air » est un atelier pédagogique à destination du jeune public sur les thèmes du paysage et de la photographie. Maison de l’architecture et de la ville PACA 12 Bd Théodore Thurner 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-03-08T09:00:00 2021-03-08T09:30:00;2021-03-15T09:00:00 2021-03-15T09:30:00;2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T09:30:00;2021-03-29T09:00:00 2021-03-29T09:30:00;2021-04-05T09:00:00 2021-04-05T09:30:00;2021-04-12T09:00:00 2021-04-12T09:30:00;2021-04-19T09:00:00 2021-04-19T09:30:00;2021-04-26T09:00:00 2021-04-26T09:30:00;2021-05-03T09:00:00 2021-05-03T09:30:00;2021-05-10T09:00:00 2021-05-10T09:30:00;2021-05-17T09:00:00 2021-05-17T09:30:00;2021-05-24T09:00:00 2021-05-24T09:30:00;2021-05-31T09:00:00 2021-05-31T09:30:00;2021-06-07T09:00:00 2021-06-07T09:30:00;2021-06-14T09:00:00 2021-06-14T09:30:00;2021-06-21T09:00:00 2021-06-21T09:30:00;2021-06-28T09:00:00 2021-06-28T09:30:00;2021-07-05T09:00:00 2021-07-05T09:30:00;2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T09:30:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T09:30:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T09:30:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T09:30:00;2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T09:30:00;2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T09:30:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T09:30:00;2021-08-30T09:00:00 2021-08-30T09:30:00;2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T09:30:00

