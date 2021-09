Montélimar EPNVS Eustache Drôme, Montélimar Ateliers Pass Numérique de Septembre EPNVS Eustache Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Ateliers Pass Numérique de Septembre EPNVS Eustache, 9 septembre 2021, Montélimar. Ateliers Pass Numérique de Septembre

du jeudi 9 septembre au jeudi 30 septembre à EPNVS Eustache

C’est la rentrée, découvrez le programme d’ateliers pour ce mois de septembre !

10€ /H – Financement possible Pass Numérique, renseignez vous !

Des ateliers numériques pour tout public EPNVS Eustache place Léopold Blanc, Montélimar Montélimar Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T14:00:00 2021-09-09T15:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T12:00:00;2021-09-13T10:00:00 2021-09-13T12:00:00;2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T12:00:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T15:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T12:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T15:00:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T12:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu EPNVS Eustache Adresse place Léopold Blanc, Montélimar Ville Montélimar lieuville EPNVS Eustache Montélimar