**Omur.H**, auteur-compositeur-interprète et amateur de challenge, aime dépasser ses propres limites et réalise des créations qui mêlent à la fois art, technologie et différentes disciplines artistiques. A travers son projet **UZik**, Il invite à explorer ensemble les possibles de la création musicale. Ce labo de recherche collaboratif & intergénérationnel, sera un terrain de fertilité dans lequel il met son savoir-faire au service des habitants pour les rendre acteurs et créateurs. Grâce au FabLab le lien entre nouvelles technologies (impression 3D, découpe laser…) et techniques traditionnelles (engrenage, roue à inertie …) permettra de chercher de nouvelles pistes, de fédérer autour d’un projet commun. A partir de rien à partir de tout, venez imaginer et créer une machine à son. L’imagination n’aura pas de limite si ce n’est celle de vos idées, vos envies et vos croquis. Romuald Houziaux, artiste musicien magicien vous invite à mettre en commun pour créer ensemble. Devenez artisans/créateurs complices dans cette aventure Uzik ! Le calendrier des sessions dans les espaces de la maison Folie Moulins : – dimanche 17 avril lancement du projet UZIK au Musée Numérique, 15h à 17h – samedi 23 avril séance fabrication au Mini-Lab, 15h à 17h – samedi 7 mai séance fabrication au Mini-Lab, 15h à 17h – dimanche 15 mai séance fabrication au Mini-Lab, 15h à 17h – dimanche 22 mai séance fabrication au Mini-Lab, 15h à 17h – dimanche 29 mai références artistiques au Musée Numérique, 15h à 16h – dimanche 5 juin séance fabrication au Mini-Lab, 15h à 17h – samedi 11 juin séance fabrication au Mini-Lab, 15h à 17h – samedi 18 juin séance fabrication au Mini-Lab, 15h à 17h **- samedi 25 juin restitution Place Fernig, dans le cadre du Cap des Remparts, dans le cadre d’Utopia, 15h à 18h** **- dimanche 26 juin restitution à la maison Folie Moulins à l’occasion des 5 ans de la Micro-Folie, 15h à 18h** _Tout public à partir de 7 ans (les mineurs doivent être accompagnés)_ _En accès-libre dans la limite des places disponibles._

