Ateliers participatifs sur la vie quotidienne et l'alimentation au Moyen Âge Musée Ardouin Mazères

MAZERES

Ateliers participatifs sur la vie quotidienne et l’alimentation au Moyen Âge Musée Ardouin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mazères. Ateliers participatifs sur la vie quotidienne et l’alimentation au Moyen Âge

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Ardouin

La Compagnie du Petit Meschin anime deux ateliers dans des échoppes comme à l’époque médiévale : « La vie quotidienne au Moyen Âge » et « L’alimentation au temps de Gaston Fébus » dans les jardins de l’Hôtel d’Ardouin. Avec ses ateliers de médiation, la Compagnie du Petit Meschin met en œuvre des animations culturelles innovantes, attractives et pédagogiques. L’objectif est d’inciter les spectateurs, petits ou grands, à s’immerger au cœur du Moyen Âge, de sa culture matérielle, de ses gestes de la vie quotidienne et de ses mentalités. » Tout public. Ces ateliers sont proposés par le Conseil départemental de l’Ariège et la Mairie de Mazères. Ateliers : « La vie quotidienne au Moyen Âge » et « L’alimentation au temps de Gaston Fébus ». Musée Ardouin Rue de la Castellane, 09270, Mazères Mazères Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

