Les membres d’Appel d’Air vous accueillent le week-end du 17 et 18 juillet de 14h à 18h pour deux ateliers d’été mêlant soin des abres, savoirs arboricoles et expériences ludiques et artistiques. WEEK-END ARBORICOLE RETOUR À LA TERRE Appel d’Air est voué à essaimer et à engendrer une véritable forêt urbaine, mémoire et matrice de ce projet partagé. Habitant.e.s du Grand Paris venez réaliser des boutures des arbres arboricoels de cette future forêt. En plus, venez-vous initier à des savoirs arboricoles, biologiques et techniques, en contribuant à l’amélioration du système d’irrigation des abres. Vous pourrez également profiter de ces rendez-vous à la pépinère Appel d’Air pour vous balader, cultiver le potager ou vous reposer dans les hamacs… Appel d’Air est une oeuvre participative et environnementale de l’artiste Thierry Boutonnier, qui accompagne le chantier du Grand Paris Express jusqu’en 2030. Commandité par la Société du Grand Paris, elle vise à redonner sa place au vivant et au végétal dans les politiques d’aménagement des territoires et à impliquer les habitants dans la transformation de la ville. Sous la direction artistique et culturelle du Grand Paris Express emmenée par José-Manuel Gonçalvès, en coopération avec Jacques Ferrier et Pauline Marchetti, accompagné de l’agence Eva albarran & Co, Centquatre Paris, Manifesto, COAL, Sylvain Gaufillier, Yes We Camp et TN+.

Après un an de restrictions sanitaires, retrouvez l’équipe d’Appel d’Air à la pépinière de Vive les Groues pour un week-end d’ateliers conviviaux, pour ré-expérimenter les joies de l’arboriculture.

Vive les Groues ! 290 rue de la Garenne 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine



2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T18:00:00