Venez réfléchir et travailler avec les élu·e·s et les services municipaux le **samedi 23 avril à 9h30** à la salle polyvalente du complexe des Deux Ruisseaux. **Inscription :** [democratieparticipative@ville-chantepie.fr](mailto:democratieparticipative@ville-chantepie.fr) Un nouveau plan de circulation ? ——————————– La mobilité évolue. Les moyens de transport en particulier. Certains se transforment — le nombre de voitures électriques explose, leurs immatriculations doublent tous les deux ans — tandis que d’autres apparaissent, comme les trottinettes électriques. D’autres moyens enfin s’imposent : le vélo ! Son utilisation dans la métropole a progressé en 2021 de 10 % par rapport à avant le confinement ! Ces évolutions sont une chance pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos dépendances aux énergies fossiles. Si les modes de déplacement évoluent, nos rues qui les accueillent doivent également se réinventer. Dans ce contexte, la commune de Chantepie s’interroge sur la manière dont les usagers (habitants de Chantepie, travailleurs, clients, gens de passage) se déplacent au sein de la commune. Elle élabore, avec l’appui de Rennes Métropole, un nouveau plan de déplacement qui devra répondre aux enjeux de mobilité décarbonée et aux nouvelles attentes des Cantepiens. ### **Des objectifs clairement identifiés** * réduire le trafic de transit ; * apaiser le centre-ville ; * diminuer la vitesse ; * diminuer les nuisances que sont les pollutions sonores et aux particules fines ; * maintenir un accès pour tous aux commerces ; * permettre le fonctionnement d’un Trambus efficace ; * donner de la place aux modes actifs. Pour atteindre tous ces objectifs, il y a différents leviers qui vont des travaux de requalification de l’espace public, à la réorganisation du stationnement (les zones bleues), voire à la modification du plan de circulation au sein de la commune. C’est sur ce dernier point que nous vous invitons à venir travailler avec les élu·e·s et les services le 23 avril prochain ! **Vous êtes attendus à la salle polyvalente du complexe des Deux-Ruisseaux à partir de 9h30.** Pour des questions logistiques nous vous prions de bien vouloir vous inscrire en amont à l’adresse suivante : democratieparticipative@ville-chantepie.fr

