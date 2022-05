Ateliers participatifs Parc Barbusse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Ateliers participatifs Parc Barbusse, 13 mai 2022, Lille. Ateliers participatifs

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à Parc Barbusse

L’association au cœur des habitants en partenariat avec l’association Seed vous proposent des ateliers participatifs les 13, 14 et 15 mai de 10h à 17h pour la construction d’une pergola sur le parc Barbusse. Venez nombreux participer à ce beau projet de quartier !

gratuit

construction d’une pergola Parc Barbusse Avenue Verhaeren Lille Lille Faubourg de Béthune Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00

Catégories d'évènement: Lille, Nord

Lieu Parc Barbusse
Adresse Avenue Verhaeren Lille
Ville Lille
Departement Nord

