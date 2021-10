Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Ateliers participatifs – Faîtes des Lumières Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Ateliers participatifs – Faîtes des Lumières Saint-Maixent-l’École, 13 novembre 2021, Saint-Maixent-l'École. Ateliers participatifs – Faîtes des Lumières Rue de l’Abbaye L’Abbatiale Saint-Maixent-l’École

2021-11-13 – 2021-11-13 Rue de l’Abbaye L’Abbatiale

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École Ateliers création de méduses géantes. Dans une ambiance conviviale et de partage pour petits et grands !

A partir de 5 ans.

Plusieurs dates aux choix. Tout public.

Réservation obligatoire.

Remplir le bulletin d’inscription. Ateliers création de méduses géantes. Dans une ambiance conviviale et de partage pour petits et grands !

A partir de 5 ans.

Plusieurs dates aux choix. Tout public.

Réservation obligatoire.

Remplir le bulletin d’inscription. +33 5 49 76 13 77 Ateliers création de méduses géantes. Dans une ambiance conviviale et de partage pour petits et grands !

A partir de 5 ans.

Plusieurs dates aux choix. Tout public.

Réservation obligatoire.

Remplir le bulletin d’inscription. Association Faîtes des Lumières

Rue de l’Abbaye L’Abbatiale Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Rue de l'Abbaye L'Abbatiale Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Rue de l'Abbaye L'Abbatiale Saint-Maixent-l'École