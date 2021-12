Juillac Juillac Corrèze, Juillac Ateliers participatifs Christophe Caron Juillac Juillac Catégories d’évènement: Corrèze

Venez participer à des ateliers participatifs encadrés par Christophe Caron pour la création d’une créature grand format en matériaux recyclés. Elle sera présentée lors de la Fête des lumières participative “Les allumés de Juillac” le 11 février 2022. Rdv de 10h à 18h à l’ancien 8 à huit de Juillac, à côté du kiosque à pizza, route de Pompadour. **Renseignements :** Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise [[pah@vezereardoise.fr](mailto:pah@vezereardoise.fr)](mailto:pah@vezereardoise.fr) 05 55 84 95 66

Entrée libre, Gratuit

Fabrication d’une créature grand format avec Christophe Caron (Artiste Bricoleur) le samedi 18/12 et le dimanche 19/12 toute la journée. Juillac Juillac 19 Juillac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T18:00:00

